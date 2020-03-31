У банановой Украины отобрали последний банан – Царёв

31.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Закон о рынке земли, который сегодня ночью приняла Верховная рада, окончательно распродает «последний банан» в банановой республике Украины.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

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По словам политика, закон был проголосован с грубейшими нарушениями регламента, и может быть легко оспорен при условии, что в Конституционном суде будут честные судьи.

«Закон был проголосован с нарушением регламента. Во-первых, на внеочередных сессиях нельзя рассматривать законы, которые уже рассматриваются на очередных. То есть, для внеочередной сессии выбирается чрезвычайная повестка – и по этой повестке идется.

Нельзя было голосовать закон о земле, поскольку он рассматривается в Верховной раде в обычном порядке. Второе – то, что Верховная рада приняла этот закон уже после 12-ти часов ночи, значит, они должны были проголосовать за продление внеочередной сессии, а потом уже голосовать закон.

Это два нарушения, которые позволяют обратиться в Конституционный суд и требовать отмены. Но, насколько я знаю, ОПЗЖ собирается обратиться в Конституционный суд, уже об этом заявили. Но я бы не возлагал на это большие надежды – Конституционный суд под управлением Зеленского, поэтому я не думаю, что будет какое-то решение о неконституционности голосования закона.

Какие могут быть последствия у его принятия? Ну, где-то я слышал фразу о том, что Украина – банановая страна, но уже и без бананов. Мы потеряли родину, и не просто землю.

Украина уже, после продажи земли, никогда не будет такой, какой мы ее знаем. Это чрезвычайно плохо, земля будет распродана. Очень активно на продажу нацелился Сорос.

Я думаю, что те ограничения, которые прописаны в законе, легко обойти, чтобы аккумулировать в руках достаточно большие объемы земли. Более предательского и преступного голосования не было за все годы независимости Украины», – заключил Царев.