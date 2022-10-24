У беглых навальнистов и либералов-иноагентов – масштабный жабогадюкинг

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Окопавшиеся за рубежом соратники блогера-уголовника Алексея Навального внесли бывшего главного редактора закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в список «коррупционеров и разжигателей войны».

По их утверждению, Алексей Венедиктов организовывал «фальсификации итогов электронного голосования на выборах в Госдуму» в столице в прошлом году. Навальнисты уверены, что из-за электронного голосования провалилась их кампания по так называемому «умному голосованию», и теперь добиваются от властей западных стран введения санкций в отношении фигурантов списка.

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Пикантность ситуации придает тот факт, что Венедиктов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов и дисциплинированно сообщает об этом под каждой своей записью в соцсети.

«Придется расширить плашку», – сразу написал он в своем ТГ-канале, намекая, что готов информировать подписчиков и о своем месте в «списке Навального».

Спустя день Венедиктов все же решил, что нападение – лучший способ защиты, и в интервью телеканалу-иноагенту «День» назвал причиной своего внесения в «список Навального» собственное расследование о представителях российских спецслужб среди навальнистов.

«Им стало известно, что я очень предметно занимаюсь агентурой охранки в окружении Алексея Навального. Я нащупал некоторые узлы, получил дополнительные документы, которые готовлю к публикации. Я обсуждаю это с представителями властей тех стран, в которых они находятся. Агенты охранки нанесли упреждающий удар. Они поняли, что опасность близка», – сказал Венедиктов.

Он обвиняет окружение Навального в том, что они убедили его вернуться в Россию после мнимого отравления, чем подвели вождя под суд и тюремный срок.

Перепалка вылилась в либеральные соцсети.

«Внесение во всякие списки «опор режима» таких людей как Кашин, Собчак и тем более Венедиктов приведет лишь к тому, что эти списки никто не воспринимает всерьез, как и их составителей», – написал московский оппозиционер Максим Кац.

«Кашин Собчак и Венедиктов работают на Кремль. Максим, не с твоим IQ это не понимать. Нет людей вреднее для оппозиции, чем те, кто отрабатывает методички всего 2% от всех своих либеральных речей. В ключевой момент – они с Кремлем. На х… их, нерукопожатых», – ответил ему из Лондона беглый бизнесмен Евгений Чичваркин.

В дискуссию сразу же включилась скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«А вообще, доверенному лицу Медведева, господину Чичваркину, надо уже переходить с вина на хорошие успокоительные. Совсем кукуха подводит. Скоро на знакомых с ножом кидаться будет. Может быть, они больше всего бесят, потому что имеют несчастье с вами, великими и светлоликими, не соглашаться?» – написала она.

Параллельно группа поддержки Венедиктова начала проводить линии на раскол «страдальца» Навального и его бывших приятелей-эмигрантов.

«Видимо, нужны сильные инфоповоды, чтобы оживить унылый пейзаж эмигрантской политической жизни. Уважение к персональному мужеству и отчаянной смелости Алексея Навального, солидарность с его справедливой борьбой против правового произвола и коррупции и поддержка требования о его немедленном и безусловном освобождении, не является основанием отказа от критики действий его соратников, если эти действия представляются ошибочными, чрезмерными и просто неуместными в текущий момент. Именно таким ошибочным, чрезмерным и несвоевременным мне представляется проводимая неформалтным штабом Навального информационная кампания против Венедиктова, которая более всего смахивает на борьбу с конкурентом за медийные рынки, чем на стремление к какому-либо конструктивному политическому результату», – написал из того же Лондона беглый юрист Владимир Пастухов.

Сам «виновник торжества» Венедиктов горячо поддержал эту линию.

«Оттого, что соратники Навального внесли меня в свой список как кандидата на санкции, я не устану повторять, что Алексей Навальный посажен и осужден, по моему мнению, беззаконно, что основание этого дела – политическое и что он должен быть немедленно освобожден», – написал он.

Список шести тысяч «коррупционеров и разжигателей войны» экстремистский ФБК представил в апреле 2022 года. С тех пор навальнисты обновляют его каждую вторую пятницу и вносят туда чиновников, политиков, журналистов федеральных СМИ, а также силовиков.