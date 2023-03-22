У беглых змагаров в Европе стали всё чаще возникать проблемы: Одна Тихановская как сыр в масле

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Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлина Тихановская чувствует себя в безопасности в Европе, пока у нее есть «поддержка и защита Литвы».

Об этом она заявила в интервью «Дойче Вели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я действительно верю, что люди, бежавшие из Беларуси из-за репрессий, могут чувствовать себя в безопасности в западных странах», – заявила Тихановская.

Однако факты свидетельствуют об обратном. На днях власти Германии заблокировали банковский счет нобелевской лауреатки по литературе русофобки Светланы Алексиевич

Ее вид на жительство истек, а новый документ писательница получить не успела.

«Блокировка счета Светланы Алексиевич — не исключительный случай, а очень рядовая ситуация, такое случается с большим количеством белорусов, которым по каким-то причинам не успевают вовремя продлить вид на жительство. В банке Светлане сказали, что это ограничения, которые касаются белорусов и россиян, в связи с войной», – рассказали «Еврорадио» в Белорусском ПЭН-центре.

Новый вид на жительство Алексиевич сможет получить только в апреле.

Также польские спецслужбы отменили концерт беглой белорусской певицы Маргариты Левчук в Варшаве, назначенный на националистический праздник День Воли. Они мотивировали это угрозой теракта. Деньги за билеты пришлось вернуть.

Беглым белорусским оппозиционерам несладко приходится в Европе. В октябре прошлого года в Варшаве избили ведущего Youtube-канала «Рух За Свабоду» Илью Добротвора. Это не единичный случай. В июне в центре польской столицы избили басиста группы The Toobes Антона Живанова за то, что он говорил по-русски.

Пострадала даже предавшая свою родину спринтерша Кристина Тимановская. Поляки кричали ей с мужем: «вали домой!».

В июле в Новы-Сонч беглым белорусам разрисовали черной краской автомобиль: на машине по-русски написали «русь», рядом нарисовали Z и закрасили номерные знаки.

Задержанный в Чехии белорус Петр рассказал в соцсетях, как полицейские опустили ему голову вниз, нацепили медицинскую маску и говорили: «От тебя пахнет, как от свиньи».

В августе сразу несколько польских банков закрыли беглым змагарам счета. Во Вроцлове беглецы из Белоруссии даже вышли на акцию протеста против «дискриминации».