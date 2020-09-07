07.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
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У Беломайдана первое похмелье за месяц


Впервые за последний месяц никто из протестующих оппозиционеров не вышел сегодня, в понедельник, на площадь Независимости в центре Минска.

Об этом сообщает корреспондент «Раша Тудей» Константин Придыбайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Минске на «ежедневный протест» на площади Независимости никто не пришел», – написал Придыбайло в своем «телеграме».

Напомним, вчера прошли массовые акции в белорусской столице и других городах. По оценке МВД Белоруссии в них приняли участие в целом 30 тыс человек. По оценкам самой оппозиции – более 170 тыс человек.

Вчера же после долгого перерыва правоохранители начали жестко задерживать протестующих. По данным МВД было задержано 633 человека, 363 помещены в СИЗО.

Сегодня днем была якобы похищена одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. МВД отрицает свою причастность к ее исчезновению.


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