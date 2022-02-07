У белорусов будет «Министерство исторической правды»

Новогоднее обращение президента Александра Лукашенко к белорусам в этом году началось необычно – с подписания указа об объявлении 2022 года Годом исторической памяти. И уже с самого начала года в этом направлении начались интересные подвижки.

6 января Лукашенко собрал у себя во Дворце Независимости совещание по исторической политике, где сделал ряд знаковых заявлений. Так, он предложил назвать период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками и этноцидом белорусов, когда под запретом оказались их язык, культура и вера.

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В официальных СМИ Белоруссии появились резко критические статьи о польском мятежнике Калиновском, чей культ насаждался еще с советских времен. Советских идеологов еще можно было понять. Им нужно было хоть какого-то белорусского повстанца против ужасов царизма и классовой эксплуатации, а поскольку среди самих белорусов таких фигур не нашлось, сгодился и поляк-русофоб, отправлявший белорусских крестьян с косами против регулярной армии и вешавший за неповиновение.

После коммунистов культ «Кастуся» приглянулся новым властям, теперь уже за русофобию. Но и с приходом Лукашенко от такого неоднозначного героя не торопились отказываться. Еще в 2019 году вице-премьер Петришенко на церемонии перезахоронения останков Калиновского посреди бело-красно-белых флагов вещал о том, что его имя навсегда вписано в историю белорусов. Надеюсь, год исторической памяти покончит с культом поляков-русофобов в Белоруссии.

Еще одним важным событием Года исторической памяти стало создание Совета по исторической политике при Администрации президента Белоруссии. Название, конечно, говорящее и в руководстве Белоруссии даже не скрывают, что история для него отныне окончательно становится инструментом политики.

«Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия – «история» и «политика» – рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю», – сказал Лукашенко на том самом совещании 6 января.

Тогда же было объявлено о создании Совета, распоряжение о создании которого подписано на днях.

Теперь в Белоруссии появится специальный госорган, который будет «писать историю» и полномочия этого нового госоргана пошире, чем у пресловутых «Институтов национальной памяти» – от определения стратегии исторической политики и координации деятельности госорганов и иных организаций в этой сфере до топонимики и издательской деятельности. Причем, что самое главное, его решения будут обязательны для исполнения.

Отношение к этому решению у меня противоречивое. С одной стороны, авгиевы конюшни в белорусской историографии давно нуждаются в основательной чистке. Истфаки в белорусских университетах еще в позднеперестроечные времена стали оплотом и кузницей кадров для белорусских националистов и русофобов. Учебники истории в Белоруссии переписывались неоднократно, но в них до сих пор осталось немало мифов, сохранившихся с тех времен, когда учебники писались и выпускались на деньги Сороса и «соросят».

В белорусских книжных магазинах до сих пор почетное место занимают книжки в жанре «фолк хистори», в которых враг всегда находятся на Востоке, а развенчивающую националистические мифы «Несвядомую историю Белой Руси» до массового читателя так и не допустили.

Этой мифологией белорусам десятилетиями навязывали искусственную антирусскую идентичность, ослабляя естественное взаимное притяжение белорусского и русского народов. Поскольку это препятствовало интеграции с Россией, белорусское руководство закрывало на происходящее глаза. Потом грянул 2020 год и в минском Дворце Независимости поняли, что до добра бесконтрольное распространение исторических мифов до добра не доведет. И решили взять процесс под контроль.

Не стоит питать надежд на то, что, объявив Год исторической памяти, Лукашенко, озаботился развенчанием мифов и восстановлением исторической правды. Мифы останутся. Слова о многовековой истории белорусской государственности даже попали в вынесенный на референдум проект Конституции, как и сохранение исторической памяти о героическом подвиге белорусского (не советского) народа в годы Великой Отечественной войны. Даже Великое Княжество Литовское снова назвали белорусским государством, несмотря на то, что правила им литовская династия Гедиминовичей.

В общем, в Белоруссии создано «Министерство исторической правды» и белорусская история стала инструментом политики уже официально. Белорусская история останется мифологизированной, призванной доказать белорусам их особость, отдельность от русских, идущую чуть ли не с каменного века. Просто теперь государство решило избавиться от конкурента и «продать» народу красно-зеленый национализм вместо бело-красно-белого.