У белорусского майдана будет женское лицо

16.07.2020, Москва, Елена Острякова

Знаменем массовых протестов, которые попробует организовать белорусская оппозиция после президентских выборов 9 августа, станет домохозяйка Светлана Тихановская.

Она единственный неконтролируемый властью кандидат, которого белорусская ЦИК допустила к выборам. Ирония состоит в том, что Светлана не только не площадной, но и вообще никакой не политик. Она подала заявление на участие в выборах после того, как это не смог сделать ее муж Сергей, относительно популярный блогер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сам Сергей Тихановский откровенно заявлял, что не претендует на власть, а хочет использовать свое выдвижение и неминуемый проигрыш как повод для массовых протестов, результатом которых станет отстранение от власти действующего президента Александра Лукашенко. Только после этого, утверждал блогер, в Белоруссии станут возможны честные выборы, в которых он уже участвовать не будет.

Таким образом, из трех альтернативных кандидатов белорусская власть допустила к выборному процессу откровенно технологичную майданную фигуру, а не бывших менеджеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые о протестах высказывались осторожно и вообще выглядели договороспособными. После этого сценарий выборов неизбежно переформатировался и покатился по наклонной к Майдану-Площе.

Сегодня ЦИК объявила, что отстраненные экс-банкир и бывший IT-менеджер не стали оспаривать решения об отказе в регистрации в отведенный законом срок (хотя еще недавно Цепкало намеревался это сделать без надежды на успех). Вместо этого предвыборные штабы альтернативных кандидатов объявили о своем объединении. Об этом сообщил через соцсети штаб экс-банкира Виктора Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщение об объединении сопровождает феминистская фоточка. На ней помимо Тихановской присутствует руководитель штаба Бабарико Мария Колесникова (на фотографии – слева от Тихановской) и жена Цепкало Вероника (справа). Если появление Колесниковой можно объяснить тем, что ее кандидат находится в СИЗО, то отсутствие Цепкало видимо связано с чисто пиар-соображениями; гендерный протест будет благосклонно воспринят на Западе.

Теперь из домохозяйки Тихановской будут лепить кандидата, у которого украли победу, по аналогии с Виктором Ющенко и украинским Майданов-2004 года. Там, правда, Виктор Андреевич в итоге стал каким-никаким президентом. Светлане в случае гипотетической победы Площи предстоит издать единственный указ о новых выборах.

Впрочем, в белорусских реалиях, все это вилами по воде писано. От объединения с Бабарико и Цепкало Тихановская получит, в первую очередь, материальный ресурс, который пригодится для раскачивания протеста. А вот наличия человеческого ресурса, необходимого, чтобы предъявить миру заполненную до краев площадь в Минске, у трех милых дам, скорее всего, нет, даже с учетом подвоза протестного контингента из областей. А площади в белорусской столице – ох какие широкие.

И вообще Александр Григорьевич всегда может применить свою любимую тактику голубя-шахматиста: накакать на доску, а потом перевернуть ее. ЦИК найдет причину снять с гонки домохозяйку, если та не будет демонстрировать ожидаемой от нее беспомощности. А в Минске можно остановить метро и прочий трафик, перекрыть все въезды… Впрочем, не нам учить «последнего диктатора Европы».