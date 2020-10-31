У белорусского общества два врага – беломайданщики и Лукашенко

31.10.2020, Минск, Артем Агафонов

Вчера мне пришлось проехать, в общей сложности, под тысячу километров из Бобруйска в Витебск и обратно для участия в круглом столе с длинным и сухим названием «Пути построения гражданского общества, разрешение политических и экономических проблем в Витебской области».

Если перевести с официозного и обозначить одной фразой обсуждаемые вопросы, дискуссию можно было бы назвать «Кто виноват и что делать, чтобы не допустить гражданской войны в Белоруссии».

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Фото с круглого стола – Юрий Редьков

Витебская дискуссия была беспрецедентной для поствыборной Белоруссии. Инициатива шла не от власти, а снизу, от местного отделения Республиканской партии труда и справедливости, мероприятие проводилось не «для галочки», и за одним столом собрались представители всех основных сил – и власть со своими сторонниками, и представители протестующих, и центристы, выступающие за диалог, и пророссийские деятели, среди которых можно было найти и тех, и других, и третьих.

Если говорить о каких-то итоговых документах круглого стола, совместных резолюций, то ничего этого не было и их принятие не планировалось изначально.

Во-первых, люди были слишком разными, зачастую с диаметральными взглядами на происходящее, во-вторых, после ситуации с десятипартийной резолюцией против насилия и за сменяемость власти, которую в августе приняли партии разной направленности и которая привела к начинающейся зачистке партийного пространства, многие осторожничают с такими вещами.

В современной Белоруссии успехом можно назвать уже тот факт, что все эти люди собрались вместе и поговорили о том, как отвести страну от пропасти, и разговор этот, в целом удался.

Конечно, было некоторое количество непримиримых радикалов с обеих сторон, однако большинство участников говорили о необходимости поиска компромисса, выхода из кризиса, диалога между властью и широким спектром общественно-политических сил.

Если судить по встрече в Витебске, а не по истерике пропагандистов и сетевых кликуш, которые доминируют в информационном пространстве и которых хватает с обеих сторон, раскол в обществе не так уж и глубок, и примирение вполне возможно. Представители власти и крупных провластных общественных объединений, кстати, тоже были настроены конструктивно и миролюбиво.

В общем, уезжал из гостиницы, в которой проходило мероприятие, я в приподнятом настроении – не все так плохо. Да, верхушка оппозиции говорит языком ультиматумов и требует невозможного, а власть отвечает ей эскалацией насилия, массовыми арестами, увольнениями и отчислениями студентов.

Но основная часть общества, включая сторонников власти и оппозиции, не утратили связь с реальностью и понимают, что мир в республике хрупок, а последствия намечающейся драки слонов в посудной лавке предстоит разгребать им.

Оптимизм, правда, быстро утих, когда я почитал новости. Лукашенко предложил записывать в «народные дружины» для «наведения порядка» бывших военных и вооружать их. Если это не прямое объявление гражданской войны, то очень близко к нему. Использовать простых граждан в качестве инструмента политического насилия против других граждан, давать им в руки оружие и разрешать стрелять – это уже совсем безумная идея.

Во-первых, стрелять в этом случае быстро начнут обе стороны и остановить этот процесс будет очень сложно. Во-вторых, судьба этого оружия может оказаться самой разной – от криминального сведения счетов и бандитских разборок до перехода части таких «дружинников» на сторону противников режима. Такую перспективу тоже нельзя исключать.

За язык его никто не тянул. И необходимости создании вооруженных отрядов лукашистов из числа гражданских лиц нет никакой.

Да, белорусская оппозиция – далеко не подарок и отморозков там хватает. Но именно на власти, а не на оппозиционных отморозках лежит ответственность за будущее страны. И именно власть должна действовать ответственно, просчитывая все возможные риски. Если власть этого не делает – главным дестабилизирующим фактором становится она сама.