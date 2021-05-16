У берегов Крыма резко возрастает опасность новых провокаций Украины

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина будет провоцировать новое обострение напряженности уже не на Донбассе, а рядом с Крымом. Оно будет приурочено к проведению международного саммита в рамках так называемой «Крымской платформы», который намечен на вторую половину августа.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политическое руководство РФ проявило твердость и сделало практически невозможной масштабную войну на Донбассе. По нашим оценкам, тяжесть противостояния с Украиной будет смещаться с Донбасса на Крым.

Какие здесь есть особенности? В первую очередь, это то, что территориальные воды Крыма являются территориальными только для РФ. На Западе территориальные воды Крыма не признаются. Поэтому любые действия украинских бронекатеров, гражданских судов в территориальных водах Крыма на Западе будут восприняты как законные.

Это создает достаточно широкие возможности для осуществления провокаций. В том числе, перед проведением «крымской платформы». Это представляет серьезную опасность. Как и осуществление террористической деятельности с использованием тех крымских татар, которые проживают на территории полуострова», – сказал Евсеев.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.