У берегов Одессы стоят 2 русские подлодки и 4 корабля с 30 «Калибрами» на борту – украинское командование

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Новости Украины

В Черном море сейчас находятся 4 российских военных корабля и 2 подлодки – носители свыше 30 крылатых ракет «Калибр», сообщает украинское ОК «Юг» в соцсети.

«Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, несущие более 30 крылатых ракет типа «Калибр». Поэтому угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной», – указали в ОК «Юг».

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Также в командовании указали, что в Одесской области российские войска «продолжают расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивания имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужастиками относительно скопления в регионе националистических подразделений».

В Минобороны Украины особо подчеркивают, что сохраняется угроза нанесения по побережью ракетных ударов с Черного моря.