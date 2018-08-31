У Билецкого оправдываются за бегство из-под Иловайска

31.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Для Киева операция под Иловайском в 2014 с самого начала была провальной, но ситуацию усугубило то, что регулярная украинская армия не поддержала добробаты.

Об этом бывший боевик батальона «Азов», депутат Верховной Рады Олег Петренко заявил в эфире «4-го канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А то, что эта операция была даже в её наступательной части с самого начала абсолютно бездарная, так я это знаю и сам. Я был там. И когда наша разведка в 2014 году говорила, что там целый укрепрайон, и что не выйдет лёгкой прогулки вроде «зашли в город, уличные бои, зачистка», там этого не выйдет, там создан мощный укрепрайон, а нас, добробаты, туда кидают. Отличие добробатов было в том, что действительно боевой дух там был намного выше, чем в регулярных войсках ВСУ. Но у нас не было бронетехники, танков, артиллерии, и поддержки этой тяжелой техникой мы не получили. То есть пехотой надо было взять мощный укрепрайон», – сказал экс-боевик.

По его словам, они предупреждали о грядущих проблемах командование.

“Батальон «Азов» не всё время располагался под Иловайском, мы были под Мариуполем, но нас постоянно привлекали для регулярных операций в Иловайск. Мы выезжали колонной с Мариуполя и принимали участие в наступательных боях. Как-то перед очередной операцией нам дают задание, с какой стороны заходить на Иловайск. Мы разбираем план на брифинге перед операцией, а нам наши грузинские коллеги очень помогли, так как мы тогда еще не были военными специалистами. Они нам сказали: «Вас заводят в огневой мешок». И действительно, тогда азовскую колонну от полного уничтожения артиллерийским ударом спасла случайность», – рассказал Петренко.

При этом он не стал уточнять, что боевики “Азова” вышли из-под Иловайска еще до формирования котла, отказавшись от участия в операции, о чем на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском рассказал командира батальона “Шахтерск” Андрей Филоненко.