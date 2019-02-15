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15.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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У Билецкого увидели, как Белоруссия поглощается Россией

Миллионы белорусов потеряли свою этническую самобытность, идентифицируя себя с СССР и Русским миром.

Об этом говорится в заявлении украинской ультраправой партии Национальный Корпус – боевого крыла неонацистского полка “Азов”, в составе которого воюют также и боевики из Белоруссии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Над Беларусью нависла реальная угроза поглощения Москвой. Конец 2018 года ознаменовался активным давлением Кремля на Александра Лукашенко для «более тесной интеграции» между странами. Формально еще в 1996 году Белоруссию и РФ создали так называемое Союзное государство. Теперь же Путин стремится достичь фактического исполнения этой сделки”, – отмечают нацисты.

При этом они указывают, что между между Кремлем и белорусским президентом продолжаются переговоры относительно будущего характера отношений государств, причем в этих переговорах, полагают в Нацкорпусе, Белоруссия имеет откровенно слабые позиции.

“…государство находится в международной изоляции, ее экономика очень сильно зависима от российских кредитов и инвестиций, военные силы немногочисленны и насыщенны московской агентурой. К тому же за годы антинациональной советской политики Лукашенко миллионы белорусов потеряли этническую самобытность, идентифицируя себя с «русским миром» и «советчиной». Сегодня попытки Лукашенко уместиться на европейском и евразийском стульях одновременно повернулись против него, угрожая самому существованию Беларуси”, – паникуют в Нацкорпусе.

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