У Бойко и Вилкула продолжают выяснять, кто кого предал

02.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Невыход газового лоббиста Юрия Бойко во второй тур выборов никак не связан с расколом Оппоблока на “ахметовскую” и “фирташевскую” части, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский политолог Андрей Золотарев, глава центра “Третий сектор”.

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“Смешно читать, что Бойко из- за Вилкула не попал во второй тур. Это то ли первоапрельская хохма, то ли нечто из разряда послевыборных сказок. Тем более убеждают в этом люди неделю назад писавшие, что проценты рейтинга политиков механически не складываются. С какой стати проценты Вилкула должны были без остатка достаться Бойко, который даже в ситуации, когда он монопольно представлял «бело-синий» лагерь не выбивался в лидеры рейтинга”, – пишет политолог.

Злдлтарев напомнил, что именно желание команды Порошенко сделать из Бойко удобного спарринг-партнера и стало причиной раскола в Оппоблоке, поскольку ахметовцы не согласились на такую игру.

“Задачей Бойко было «героически» проиграть представителю режима, обеспечив Порошенко еще одну пятилетку”, – пишет Золотарев.

“По большому счету эти планы похоронили два фактора. Напор и амбиции Медведчука в его объединительной деятельности, обострившие до предела конфликт в среде «бело-синих» и Зеленский, рост которого сузил емкость этой электоральной ниши. Миссия спарринг -партнера оказалась невыполнима. Зато «спойлерил» он по полной. Склока за бренд партии из которой ушел. Постоянное присутствие Бойко на «Прямом», а пропрезидентских спикеров на 112 и NewsOne вполне ясно указывает на коммуникацию и сотрудничество. А равно и по сути идентичные стоп-листы на нежелательных спикеров”, – добавляет политолог.

Золотарев ссылается на данные мониторинга СМИ, согласно которым телеканалы Порошенко уделяли Бойко куда меньше негативного внимания по сравнению с тем же Зеленским или Тимошенко.

“Единственное исключение – неделя после московской командировки Медведчука-Бойко, эту подачу Порошенко отработал по полной. По чьему разрешению бизнес-джет Медведчука полетел в Москву, надеюсь всем понятно. Это, кстати единственный самолет летающий напрямую из Киева в Москву. Как для оппозиционера фантастическая привилегия, если это конечно не «реестровый оппозиционер» его величества”, – резюмирует Золотарев.