У Бойко обвиняют Ахметова в предательстве, но готовы на новый союз с Вилкулом

01.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на то, что ставленник Рината Ахметова – Александр Вилкул оттянул на себя критически важные для другого «оппозиционного» кандидата Юрия Бойко голоса для прохода во второй тур украинской президентской гонки, руководство «Оппозиционной платформы – За жизнь» не исключает возможное объединение с ним в будущем.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы готовы это сделать, с самого начала являлись инициатором объединения, а не разъединения. И мы готовы со всеми, кто находится на нашей платформе, сделать объединение. Как раз разъединение «Оппозиционного блока» и то, что часть блока получила 3%, они не дали возможности нам увеличить свой результат. Это плохо.

Но я ещё раз хочу сказать, ради того, чтобы ответить на запрос наших избирателей, я могу переступить через любые амбиции и объединиться с той политической силой, которая имеет аналогичное, либо почти такую же идеологическую почву», – подчеркнул он.

Интересно, что однопартиец Бойко – нардеп Нестор Шуфрич обвинил Вилкула и Ахметова в работе на Петра Порошенко.

«Мы самодостаточная политическая сила. Мы никому навязываться не будем. У нас есть амбиция и результаты показали, что у нас есть потенциал занять первое место на парламентских выборах. Мы будем за него бороться.

На что может рассчитывать Порошенко, в моём понимании, во втором туре? Он может, как ни странно, рассчитывать на помощь Вилкула. Потому что тот уже ему помог. И тот, человек, который стоит за Вилкулом, я считаю, рассчитался за «Роттердамы плюсы, минусы», за всё, не пропустил кандидата, который защищал интересы его земляков, во второй тур. То, что Бойко, возможно, не попадёт во второй тур – это Вилкул (постарался – прим. ред.)», – резюмировал Шуфрич.