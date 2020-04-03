У большинства заболевших в Крыму коронавирус протекает в особо коварной форме

03.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Большая часть инфицированных коронавирусом в Крыму переносили эту инфекцию без симптомов. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Пеньковской, при этом, больные со скрытыми симптомами являются не менее опасными разносчиками инфекции.

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«По той статистике, которая есть сегодня в мире, на одного больного с клиническими проявления заболеваний приходится десять тех лиц, у которых клинические проявления не проявляются, но такой человек является источником инфекции и представляет опасность для окружающих.

Если мы берем нашу крымскую статистику – понятно, у нас не такое большое число случаев, и это определенный прогноз для развития ситуации в последующем, но даже здесь у нас сегодня 66% случаев, даже при нашей маленькой статистике, – это бессимптомные проявления заболевания.

То есть, это лица, которые выявлены по контакту с заболевшими, своевременно изолированные и в медицинских учреждениях проводят лечение», – заявила Пеньковская.