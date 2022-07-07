У Бориса крупные проблемы: британское правительство трещит по швам, Джонсон заперся в бункере

07.07.2022  08:47 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Скандал, СМИ


Уже более 30 сотрудников правительства Бориса Джонсона подали в отставку за последние сутки, сообщает телеканал Sky News.

Среди них — заместитель министра образования по вопросам детей и семей Великобритании Уилл Куинс. Политики просят Джонсона покинуть свой пост вслед за ними.

Уже более 30 сотрудников правительства Бориса Джонсона подали в отставку за последние сутки, сообщает...

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Ранее в отставку ушли сразу два британских министра – глава минздрава Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак. Саджид Джавид, отвечавший за здравоохранение, заявил, что «больше не может работать с чистой совестью». А глава Минфина Сунак написал в Твиттере, что “общество вправе ожидать, что правительство управляется компетентно”.

Ушедшие в отставку министра кабинета Джонсона и их обтяснение в твиттере.

Поводом стал секс-скандал с политиком из Консервативной партии, который приставал к мужчинам в ночном клубе.  Как писала The Sun, экс-замглавы МИД по Европе и Америке Кристофер Пинчер признался в том, что пьяным приставал к мужчинам в частном партийном клубе в Лондоне. 

Теперь 52-летний чиновник покидает должность замкоординатора парламентской фракции, но пока собирается остаться рядовым депутатом.

В распоряжении журналистов оказалось заявление об отставке Пинчера, которое должен рассмотреть Борис Джонсон:

«Я выпил слишком много. Я опозорил себя и других людей. Прошу прощения.Я хочу заверить вас, что вы и впредь будете пользоваться моей полной поддержкой с задних рядов».

Джонсон попытался сгладить скандал и извиниться. По словам премьера, он не понимал, что Кристофер Пинчер не подходит для работы в правительстве.

Впрочем, секс-скандал стал лишь видимым тригером а не истинной причиной политического кризиса. Настоящая причина – очевидное банкротство политики Джонсона, уже приведшее к активизации шотландского сепаратизма и экономическим проблемам в стране. Популярность премьера падает и он рискует остаться не у дел.

 

«Капитан идёт на дно вместе с кораблём» – такой лозунг взял на вооружение Борис Джонсон в условиях сильнейшего конституционного кризиса в истории Британии за многие десятилетия.

Борис заперся в резиденции на Даунинг-стрит, превращённой в бункер, и наотрез отказывается следовать совету кабинета министров и идти в отставку. У него почти не осталось союзников в партии – свыше 30 членов правительства уже ушли в отставку, и большинство депутатов требуют смены власти.

В парламенте вновь пытаются объявить вотум недоверия. Но на этот случай припасена крайняя мера – Борис шантажирует депутатов роспуском парламента и новыми выборами. На них консерваторам грозит разгромное поражение.

Но тогда Борису придётся заручиться одобрением Королевы – именно монарх принимает решение  о роспуске парламента. На наших глазах 800-летние институты британской демократии не могут совладать с одним властолюбивым авантюристом, который отчаянно пытается их сломать через колено», – пишет эксперт по Британии и США Малек Дудаков.

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