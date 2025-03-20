У британца Овсянникова, руководившего русским Севастополем, и папаша с семьёй – подданные короля

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Арестованный в Лондоне экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников получил британское гражданство благодаря подданству отца – Владимир Овсянников родился в Брэдфорде, Великобритания, в 1950 году.

Такие данные на судебном заседании против экс-чиновника озвучил гособвинитель Пол Джарвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-губернатор Севастополя находится в Лондоне под домашним арестом с января прошлого года по обвинению в незаконных финансовых операциях. Также обвинения в обходе санкций предъявлены его жене Екатерине и брату Алексею, которые также находятся в Лондоне. Для освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта. Долгое время оставалось неясным, каким образом экс-губернатор получил паспорт гражданина Великобритании.

Как сообщает «Первый севастопольский», интрига раскрылась на заседании Королевского суда Лондона.

«Би-би-си сообщает, что в августе 2022 года Дмитрий Овсяников приехал в Турцию из России и подал заявление на получение британского паспорта. Несмотря на то, что санкции Великобритании все еще действуют, в январе 2023 года ему выдали паспорт по праву рождения отца», – говорится в сюжете.

В феврале 2023-го Овсянников приехал в Лондон и поселился у своего брата в Клэпхэме, где уже жили его жена и двое детей. В Лондоне Овсянников открыл банковский счет, и как только на него поступили 76 тысяч фунтов стерлингов от супруги, банк счет заблокировал, как принадлежащий подсанкционному лицу.

Интересно, что санкции ЕС Овсянников отбил в суде, заявив, что поддерживать Россию его обязывала должность. В Лондоне экс-губернатор выбрал себе в адвокаты активного русофоба Тоби Кэдмена, который пытался доказать, что Овсянникова преследуют российские спецслужбы.

Любопытно, прежде утверждалось, отец политика, Владимир, родился в Херсонской области и окончил институт в Севастополе. Дальше по распределению он попал в Омск, где женился и у молодых родился первенец Дмитрий. Второй сын Алексея появился у пары после переезда в Ижевск.