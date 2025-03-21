«У Британии, Франции и Германии не хватит солдат для Украины» – вице-маршал британских ВВС

Одна крупная европейская страна вроде Британии или Германии может выделить для контингента на Украину не более 10 тысяч.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил вице-маршал королевских ВВС Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно одной оценке, нам потребуется присутствия на Украине 100 тысяч солдат, чтобы обеспечить эту гарантию безопасности. В моей стране у нас 74 тыс. в британской армии, так что кажется, что мы почти на уровне. Но если вы посмотрите, сколько наших солдат может быть развёрнуто, потому что некоторые проходят подготовку, некоторые занимаются материально-техническим обеспечением, то получается 30-35 тыс. человек, которых можно развернуть. И если вы хотите обеспечить постоянное присутствие на Украине, например, четыре месяца подряд, нужно развернуть одну команду, вторую, готовящуюся к развёртыванию, и команду, которая только что вернулась, чтобы отдохнуть. Таким образом, у вас должно быть три подразделения, в три раза больше сил, чем развёртывается на самом деле. Если у вас 30 тысяч, это означает, что вы можете поддерживать только 10 тысяч человек на земле в любой момент времени», – рассказал Белл.