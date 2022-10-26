«У Британии проблемы. Помощь Украине может сократиться» – американский дипломат

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Новости Украины

Великобритания при новом премьере, которым вчера стал этнический индус Риши Сунак, может сократить размер помощи Украине.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, в Британии начались экономические проблемы, на решение которых и будет направлено внимание нового премьер-министра.

«Новый премьер стал премьером, потому что его предшественник вызвал небольшой, ну, может быть, больше, чем небольшой, экономический кризис. И сейчас многие в Британии озабочены дефицитом государственного бюджета. Эта забота может убедить нового премьера до какой-то степени снизить помощь Украине и другим странам. Это возможно, но если так, я не думаю, что сокращение будет большим», – надеется Хербст.