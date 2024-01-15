У Буданова признали, что Россия наносит удары по предприятиям ВПК и штабам ВСУ

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В настоящее время российская армия не бьет по украинской энергетике, но в любой момент может их возобновить.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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У него поинтересовались, какова цель массированно ракетных ударов по Украине, которые ВС РФ возобновили с декабря.

«На сегодняшний день основные усилия Российской федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта», – сказал Скибицкий.

Впрочем, он тут попытался успокоить, добавив, что ракеты, используемые Россией, «в частности «Кинжалы», очень неточные» и от них якобы страдает в основном именно гражданское население.

По его словам, то, что русские не наносят удары по объектам украинской энергетики, вовсе не означает, что РФ не следит за ситуацией состоянием в этйо отрасли.

«Военная разведка наверняка знает, что они провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. Русские определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами. Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары. Потому угроза нашей энергетической системе сохраняется», – предупредил представитель ГУР.