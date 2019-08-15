У Чалого сообщили о рекордном обвале рейтинга «Единой России» в Севастополе

15.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Партия «Единая Россия» при честной борьбе смогла бы получить всего лишь 15-20% мест в заксобрании Севастополя, хотя сразу же после Русской весны триумфально получила полный контроль над местным парламентом.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил депутат заксобрания Севастополя Сергей Кажанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, теперь победа «единороссов» будет обеспечена «зачисткой» конкурентов, которые не были допущены к выборам, а также дроблением электората оппонентов при помощи партий-клонов.

«Единая Россия» при равных раскладах могла получить 20-30%, а при условии наличия несистемных партий, вообще, наверное, 15%, ну, может быть, 20%, если бы они включили админресурс.

А получит 40%, соответственно, коммунисты получат 30%. При этом, они допускают откровенный фейк, партию коммунистов «Коммунисты России», которая идет спойлером, чтобы оттянуть голоса у коммунистов – это выгодно «Единой России», и допускают «Партию пенсионеров», которая непорядочно повела себя по отношению к руководству Севастополя», – заявил Кажанов.

Напомним, что откомандированный Москвой несколько месяцев назад депутат Госдумы Дмитрий Саблин не смог погасить конфликты внутри севастопольской организации «Единой России».

Незадолго до выборов в Севастополе пришлось экстренно сменить непопулярного губернатора Дмитрия Овсянникова.