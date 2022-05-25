У членов НАТО нет денег на перевооружение

25.05.2022  10:39 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Бывшие союзники СССР, ныне ставшие членами НАТО, до сих пор используют советское вооружение, потому что у них нет денег на покупку более современных образцов.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил директор киевского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшие союзники СССР, ныне ставшие членами НАТО, до сих пор используют советское вооружение, потому...

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Перепелица подчеркнул, что лидер НАТО – США – не хочет предоставлять своим партнерам оружие.

«У них нет бюджета перевооружиться на натовские образцы, натовские стандарты. Польша более или менее вытягивает, и то она купила только два дивизиона комплексов ПВО Patriot. Только два дивизиона, понимаете, на большее у нее денег не хватило. И близко эскадрильи F-16, и все. Потому что это чрезвычайно дорого, а американцы ничего даром не отдают, даже если они члены НАТО», – сказал эксперт.

«Поэтому эти страны так и остались со старым советским вооружением – Болгария, Румыния. Ну Чехия, поскольку у них традиционно вооруженка была развита, они занимались производством военной продукции, так у них еще есть более или менее, а в остальных нет», – заявил Перепелица.

Напомним, что подписанный на днях закон о ленд-лизе для Украины позволяет странам НАТО передать Украине старое советское вооружение, заменив его современным американским.

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