У Чубарова подгорело: ОБСЕ преподносит Украине неприятный сюрприз

10.10.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

6 – 8 октября в австрийском Зальцбурге прошёл Европейский саммит, организованный Институтом регионов Европы (IRE). Во время дискуссии спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу и в контактной группе по мирному урегулированию Мартина Сайдика попросили прокомментировать, «не было ли ошибкой проведение Россией выборов на (якобы) оккупированных территориях Украины, одновременно с референдумом в Крыму 2014 года».

Спецпредставитель Сайдик отказался комментировать явно провокационный вброс под тем предлогом, что Крымом он не занимается.

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«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», – ответил Сайдик, чтобы не вступать в долгие дебаты.

Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ взял слово, чтобы добавить объективности в крымском вопросе, напомнив присутствующим, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет – с 1954 года по 1991 год – в составе Украинской ССР, «а до этого была Российская империя».

Сей железобетонный исторический факт вызвал мощное обострение у присутствующего на форуме украинского посла в Австрии Александра Щербы, принявшегося разъяснять политику партии «чей на самом деле Крым».

Слушать дегенеративный бред посла мало кому хотелось, так что модераторам пришлось несколько раз затыкать фонтан посольского красноречия.

К вящему неудовольствию украинской стороны, в состав модераторов форума входили российский сенатор и журналист Алексей Пушков и немецкий журналист Рейнгард Лаутербах, частый гость Крыма и народных республик Донбасса, последовательный противник русофобии.

Причём, активнее всего гасил излияния Щербы именно Лаутербах.

Украинская сторона, убедившая себя, что Крым принадлежал Неньке всегда, устроила скандал вокруг заявления Сайдика, не носившего никаких политических оценок – только факты.

Отвечать спецпредставителю ОБСЕ 9 октября выпустили «лидера крымских татар» и главу «меджлиса» Рефата Чубарова.

На специально созванной пресс-конференции, Чубаров обрушился с критикой на организаторов форума в Зальцбурге, заявив, что они пригласили модераторами «агентов Кремля», не дававших слова вылезшему с комментариями Щербе. По мнению Чубарова, присутствующие были обязаны в очередной раз выслушать лекцию на тему «чей Крым» от украинского представителя.

Затем, Чубаров плавно перешёл к «штрафнику» Сайдику.

По мнению главаря меджлисоидов, Сайдик «позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма».

Затем Чубаров пожаловался на то, что мониторинговую миссию Сайдика постоянно видят в Донбассе, тогда как «её полномочия гораздо шире», но в Крыму она не бывает.

Здесь Чубаров явно передёргивает. Полномочия миссии Сайдика распространяются исключительно на Украину и Донбасс, но не на российский Крым. ОБСЕ действует в рамках реальной политики, но в понимании свидомых, международная организация существует исключительно для того, чтобы выполнять украинские и меджлисовские хотелки, вплоть до конфронтации с Москвой.

Интересно, что в Фейсбук Чубаров высказался смелее, обвинив Сайдика в «сознательном пренебрежении всеми принципами, которые содержатся в Хельсинском Заключительном акте и которыми страны-участницы ОБСЕ должны руководствоваться во взаимоотношениях», что, мягко говоря, является сильным преувеличением, поскольку исторические факты принадлежности Крыма не входят ни в какие противоречия с упомянутыми принципами.

Как считает Чубаров, украинской власти следует требовать немедленного освобождения руководством ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения им полномочий Спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

«С какой бы формулой Украина не выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, Киеву уготовано поражение», – делает унылое заключение меджлисовский главарь.

«У представителей «меджлиса» стало традицией записывать в ряды врагов всех, кто устал принимать открытую ложь и обман официального Киева», – ответил Чубарову представитель национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым Эйваз Умеров.

И в заключение.

Если говорить о Сайдике, то для Украины он стал неудобен хотя бы тем, что регулярно видит её истинное лицо в Донбассе, так что высокопоставленного сотрудника ОБСЕ могло пробить на объективность просто от усталости Украиной.

С каждым годом, отдаляющим нас от разрушительной «пэрэмоги» «Евромайдана» и «Крымской весны», хорошо заметно, как меняются

настроения в международных организациях. Украина осточертела международному сообществу своей липкостью и неадекватными реакциями даже на озвученную объективную информацию.

Самое замечательное, что политики Неньки проводят внешнюю политику в манере злобной и склочной мачехи, помыкавшей Крымом весь отведённый ей «незалежный» период: угрозами, скандалами, окриками, шантажом, провокациями, слезливым вымогательством. По-видимому, и в Европе всё это прекрасно поняли, если судить по нарастающему раздражению действиями хабалки в веночке с лентами.

И, поскольку, власть в Киеве не собирается смягчить не то что политику, но даже «деоккупационную» риторику, сюрпризы, подобные тому, что был поднесен Украине на форуме в Зальцбурге, будут только множиться.