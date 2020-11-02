У Додона есть ресурс для победы во втором туре

02.11.2020, Киев, Игорь Петров

Разница между результатами Игоря Додона и Майи Санду в первом туре президентских выборов в Молдове несущественна. Кроме того, Санду уже полностью исчерпала свой электоральный ресурс, а Додон еще может получить новых сторонников и победить во втором туре.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива»

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«Результат в первом туре был прогнозируем и нельзя сказать, что Додон проиграл. Между Санду и Додоном разрыв три процента, это несущественно для первого тура. Они идут ноздря в ноздрю.

Как и прогнозировали аналитики, которые следят за молдавской политикой, сыграла свою роль диаспора, которая подержала Санду и голосовала очень активно. Но, как об этом также писали серьезные социологические службы, на этом ее ресурс исчерпан.

А у Додона есть резерв. Поэтому ко второму туру ожидается агрессивная агитация за обе стороны. Но сейчас инициатива – на стороне Додона, у него больше шансов увеличить процент тех, кто голосует за него.

На второй тур этот рост у него может составить 12-15%, а у Санду – меньше, тем более, что на третьем месте в первом туре – Ренато Усатый, это «блуждающий» электорат, это далеко не сторонники европейского или румынофильного выбора Молдовы.

Поэтому Санду придется еще мобилизовать диаспору, а она уже мобилизована полностью. А у Додона есть ресурс, чтобы улучшить свой результат. По оценкам немецких аналитиков, во втором туре результат будет 55/45 в пользу Додона», – прогнозирует Павел Рудяков.