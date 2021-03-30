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30.03.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Молдова, Политика, Россия
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У Додона просят не давать вакцину Майе Санду – она «плюет в Россию»


Экс-президент Молдовы Игорь Додон сегодня прибудет в Москву, одной из главных тем переговоров, как ожидается, станут поставки вакцины.

«Эпидемиологическая ситуация в Молдавии действительно катастрофическая. В молдавской столице нет мест в больницах — людей увозят в районы, не хватает реанимаций и кислорода. Показатели смертности и числа заражений стремительно растут… Надежды молдавских властей на западные вакцины, в частности, компаний Pfizer и Moderna пока не оправдались… Между тем «Спутник V» в Молдавии пользуется самым высоким доверием среди населения», – пишет газета «Коммерсант».

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Издание напоминает, что к России с помощью о поставках вакцины обратилась как партия социалистов Додона в лице спикера парламента Зинаиды Гречаной, так и прозападная президент Майя Санду.

Однопартиец Додона депутат парламента Богдан Цыдря призвал Москву не подыгрывать Санду и передать вакцину социалистам.

« Майя Санду продолжает гнуть антироссийскую линию, делать антироссийские заявления, и самое главное — ее партия продолжает проводить в парламенте антироссийские законы. И вот это, мягко говоря, смущает: с одной стороны, плюешь в Россию, с другой — просишь «Спутник V», – сказал Цыдря.

Получение вакцины для социалистов особо важно из-за угрозы досрочных выборов – им нужно при помощи Москвы набирать очки.

Напомним, что Додон вспомнил о своих пророссийских обещаниях только после того, как проиграл выборы президента.


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