У Дома Профсоюзов в Одессе националисты устроили провокацию

02.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

В Одессе к митингующим людям у перекрытой силовиками площади под Домом Профсоюзов начали подходить украинские националисты с красными шарами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наконец-то оживили мы этот курятник», – радостно воскликнул один из националистов сквозь возмущённый гул одесситов.

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«Недобитки бандеровские!» – выкрикнули из ряда пришедших почтить память заживо сгоревших пять лет назад в Доме Профсоюзов.

На вопросы прохожих: «Зачем вам красные шары в такой день?» националисты издевательски отвечали: «А мы – коммунисты» или «Сюрпрайз!».

При этом митингующие возмущались, что полиция не пропускает людей к месту трагедии.

«Почему вы не пропускаете матерей? Будьте вы прокляты!» – кричали одесситы.

Однако после некоторых перепалок людям всё-таки удалось своей массой вытеснить националистов, при этом полиция никак не вмешивалась в происходящее. Радикалы же продолжают выкрикивать нацистские лозунги и мешают священникам вести службу по погибшим 2 мая 2014 года.