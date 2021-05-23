У Донбасса огромный ресурс доверия к России, но очень мало времени

23.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Донбасс как индустриальный регион будет окончательно уничтожен, если нынешние непризнанный статус и угроза боевых действий продлятся еще 5-10 лет.

Об этом в ходе дискуссии в Москве заявил донецкий журналист Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[На Донбассе] доверяют только сами себе, но при этом степень потенциального доверия России очень высока. Я писал в своём блоге наблюдение, когда Россия вдруг ни с того ни с сего издала указ, которым признавала документы – паспорта, дипломы и так далее. И я сравнил ДНР-ЛНР с девушкой, которая отчаялась уже добиться признания от любимого, а любимый отворачивается, не звонит, не пишет, делает вид, что вообще не при делах. И она смирилась, повесила нос, а тут телефонный звонок или СМС, и опять сердце в потолок. То есть, поверьте, у России достаточно большой потенциал, ресурс для таких шагов навстречу, после которых у жителей республик будет улетать сердце в потолок, и все обиды будут забыты мгновенно. Но зачем такими мелкими шагами двигаться к тому, чего все ждут здесь и сейчас?» – сказал Замдыханов.

По его словам, важно учитывать, что у Донбасса не так много времени оставаться в нынешнем положении, сохраняя свой потенциал.

«Боюсь, что ещё 5-10 лет такого статуса (а они быстро пройдут), и о Донбассе как об индустриальном регионе можно забыть. Будет такой район с очень слабым сельхозпроизводством, которого хватит, чтобы обеспечить потребности местного населения, и всё, больше никому не понадобится. Местного населения тоже будет не так уж много, потому что, если уйдёт индустрия, то и большая часть населения Донбасса тоже покинет эти места, а слишком много сельхоз работников Донбассу не нужно по определению… Что делать – как политически, так и административно Донбасс нужно интегрировать в Россию, точно так же и с точки зрения экономики. А вот эти препоны, которые между Россией и республиками Донбасса, должны быть убраны», – добавил донецкий журналист.