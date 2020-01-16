У двуличной Украины нет будущего, – крымский политолог

16.01.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Принятие сегодня в Верховной раде окончательного варианта закона об образовании, предусматривающего закрытие русских школ, свидетельствует о двуличии украинской правящей верхушки, которая сама на совещаниях без присутствия прессы продолжает использовать русский язык, но обрекает страну на дальнейшую деградацию.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Сергей Киселев.

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«Событие ожидаемое, которое не может никого уже удивлять и, откровенно говоря, ни к чему, кроме деградации самой Украины, это не приведет. Как показывают недавно прослушанные «пленки» общения руководства Украины, несмотря на все законодательные меры, русский язык остается на Украине как средство общения и живет своей жизнью. Пока он не убиваем, но те усилия, которые украинское руководство предпринимают, могут убить русский язык на Украине. А вместе с убийством русского языка будет убита и сама Украина. Нет у нее перспективы и нет у нее будущего», – сказал эксперт.

Он напомнил, что курс на дерусификацию был взят «элитами» в Киеве еще на закате Советского Союза и продолжался с каждым новым самостийным президентом.

«Украина продолжает курс, выбранный ей еще в 1989-м году, когда был принят закон о языках, о вытеснении русского языка, русской культуры, русского образования из всех сфер жизнедеятельности украинского государства», – отметил Киселев.

Напомним, что первым решение Верховной рады после государственного переворота в 2014 году была отмена языкового закона, который гарантировал минимальное соблюдение прав национальных меньшинств. В ответ на это Крым начал воссоединение с Россией.