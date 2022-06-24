«У Джонсона волосы встанут дыбом»: назван жесткий вариант ответки за Калининград

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Россия не должна бояться обозначить возможность военного ответа на запрет Литвой доставки в Калининградскую область ряда грузов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил бывший командующий 58-ой общевойсковой армии, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа депутат Госдумы Виктор Гурулёв.

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«У нас боеспособная группировка в Калининградской области. Думаю, такая же группировка должна встать на границе с обратной стороны – с Белоруссии. Она должна показать, что если дальше так продолжится, нам придется пробивать Сувалкский коридор — из Белоруссии в Калининград. Не надо бояться это обозначать. Это и есть военный ответ на попытки Евросоюза и США изолировать Калининградскую область. Чтобы все поняли — блокада Калининграда приведет к Сувалкскому коридору. А, может, и Вильнюс снова станет Вильно», – сказал Гурулёв «Комсомольской правде».

Он не верит, что отключение прибалитийским республикам газа способно изменить их политику.

«Мы им, конечно, отключим. Но эти республики Прибалтики, по сути, иждивенцы Евросоюза, им просто дадут еще денег, чтобы они дальше гадили России. И ничего не изменится», говорит депутат.

По его мнению, надо ставить в крайне неудобное положение ключевые страны ЕС, которые напрямую говорят со своим хозяином через океан, чтоб повлиять на Прибалтику.

Первый – дипломатический путь. У нас неплохо получается разговор со странами Азии, Африки. Когда мы говорим, что Европа целая, мы немножко лукавим. Она целая до тех пор, пока в известном месте гореть не начнет. Что я имею в виду? Зависимость Европы от энергоносителей, которые поставляются со всех сторон – не только из России. Второй путь – американский – создание зон нестабильности в регионах, завязанных на этих энергоносителях. Тут разные варианты. Поддержка какого-нибудь национально-освободительного движения в стране, которую США замучили и угнетают. Авария какого-нибудь баркаса, который будут месяц выковыривать из Суэцкого канала. Давайте дальше я не буду продолжать, а то какой-нибудь Борис Джонсон это прочитает и него волосы дыбом встанут. А он и так лохматый», – резюмировал Гурулёв.