31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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У экс-боевика Кивы начались метаморфозы в эфире российского ТВ

Бывший боевик АТО Илья Кива, став лидером Социалистической партии Украины, заметно сменил риторику. Комментируя сегодня в эфире телеканала «Россия-1» «воскрешение» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко, он демонстративно воздержался от агрессивных обвинений, которыми раньше грешил.

«Мы живем в век популизма, в век красочных историй. Сегодня принято раскрашивать серую жизнь и тяжелые будни яркими картинками. Политика – это шоу, искусство лжи и манипуляции. Мы все являемся заложниками сегодняшних правил. Даже неудачи мы теперь выставляем в формате игры со своим электоратом», – так Кива высказался по предмету.

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Далее он постоянно проводил параллель между украинскими и российскими реалиями.

«У нас, как и у вас ставятся мосты, куда-то взлетают неизвестные ракеты, раскрываются какие-то преступления. Вы возле своих телевизоров, мы возле своих сидим и продолжаем оболваниваться. Всем нам стирают мозги. Это самая большая проблема в Украине и в России», – сказал Кива.

Он также пообещал, что когда Украина поборет коррупцию, Россия будет с ней разговаривать как с «равным партнером».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кива утверждал, что избиратели Соцпартии поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС. Видимо, более тщательный анализ электората заставил политика скорректировать базовые установки.