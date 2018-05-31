|2 528 просмотров
У экс-боевика Кивы начались метаморфозы в эфире российского ТВ
Бывший боевик АТО Илья Кива, став лидером Социалистической партии Украины, заметно сменил риторику. Комментируя сегодня в эфире телеканала «Россия-1» «воскрешение» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко, он демонстративно воздержался от агрессивных обвинений, которыми раньше грешил.
«Мы живем в век популизма, в век красочных историй. Сегодня принято раскрашивать серую жизнь и тяжелые будни яркими картинками. Политика – это шоу, искусство лжи и манипуляции. Мы все являемся заложниками сегодняшних правил. Даже неудачи мы теперь выставляем в формате игры со своим электоратом», – так Кива высказался по предмету.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Далее он постоянно проводил параллель между украинскими и российскими реалиями.
«У нас, как и у вас ставятся мосты, куда-то взлетают неизвестные ракеты, раскрываются какие-то преступления. Вы возле своих телевизоров, мы возле своих сидим и продолжаем оболваниваться. Всем нам стирают мозги. Это самая большая проблема в Украине и в России», – сказал Кива.
Он также пообещал, что когда Украина поборет коррупцию, Россия будет с ней разговаривать как с «равным партнером».
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кива утверждал, что избиратели Соцпартии поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС. Видимо, более тщательный анализ электората заставил политика скорректировать базовые установки.
Метки: Илья Кива
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.