У экс-президента Армении арестовали все имущество, кроме пенсии

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Армении суд арестовал все имущество бывшего президента Роберта Кочаряна, кроме пенсии, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил его адвокат Ованес Худоян, передает Интерфакс.

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“Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным”, – заявил Худоян.

По его словам, Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста 6 июня 2019 года.

Напомним, находящийся под арестом Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения. Кочарян считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

В августе 2018 года Апелляционный суд отменил арест Кочаряна. Экс-президент остался в статусе подозреваемого, но вышел на свободу.