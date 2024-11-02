У Эрдогана готовятся «прижать к ногтю» своих иноагентов

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Борьба с «иноагентами» становится все более популярным спортом у правящих кругов различных стран. После Киргизии и Грузии, где уже почти год работает принятый, как утверждают на Западе, списанный с российского образца, закон об иностранном влиянии, свою версию подобного закона планирует принять и Турция

Как утверждает Bloomberg, такой документ будет рассмотрен в Анкаре уже в ближайшие дни.

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Законопроект предусматривает наказание до семи лет лишения свободы для тех, кто работает против «безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов» под влиянием или по указанию иностранного государства или организации.

Опрошенные агентством эксперты в области права и журналисты опасаются, что расплывчатые формулировки закона позволят использовать его для подавления любой критики в адрес правительства Эрдогана.

В оппозиционной Республиканской народной партии заявили, что законопроект является основой для «намного более репрессивной среды», передает агентство.

Bloomberg напоминает, что власти Турции последовательно идут по пути ограничения свободы слова.

«С момента прихода к власти Реджепа Тайипа Эрдогана тысячи людей подверглись задержаниям или судебным процессам по обвинениям в оскорблении президента, а в 2022 году был принят закон о «дезинформации», который предполагает наказание до трех лет тюрьмы за распространение ложной информации о безопасности, общественном порядке или благополучии Турции», – говорится в публикации.