У Эрдогана обострение: ночью собрал силовиков после сообщения о перевороте

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У заметно сдавшего в последнее время и теряющего поддержку в крупных городах турецкого президента Эрдогана очередной приступ паранойи. Как пишет турецкое издание Türkiye, минувшей ночью Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения о возможном перевороте.

По данным газеты, статья УК Турции, на которой основано расследование, включает создание незаконной организации для совершения преступления против безопасности и конституционного строя. Сейчас Главная прокуратура Анкары проводит расследование возможного заговора.

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По данным еще одного турецкого издания Hürriyet, предупреждение о перевороте поступило от лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели после громких увольнений полицейских, которые могут быть связаны с организацией «Айхан Бора Каплан».

Бахчели подчеркнул в своем заявлении, что эта ситуация является заговором, который не может быть решен путем отстранения от должности нескольких начальников полиции.

«Если мы подчинимся тем, кто планирует повторение попытки государственного переворота с полицейскими и судебными партнерами, мы будем свергнуты».

Как пишет издание Sabah , с целью изъятия цифровых материалов были проведены обыски в домах должностных лиц, работающих в управлении полиции провинции Анкара, которые упоминались в обвинениях в отношении преступной организации «Айхан Бора Каплан» и ранее были отстранены от службы МВД.

«В рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Анкары совместно с Бюро по расследованию контрабанды и организованной преступности, в отношении вооруженной преступной организации, известной общественности как Айхан Бора Каплан, было начато расследование аудио-, видео- и аудиоматериалов. записи беглого подсудимого Сердара Сертчелика, против которого возбужден иск с просьбой о пожизненном заключении, что нашло отражение в СМИ», – говорится в публикации.

Утром Эрдоган на фоне сообщений о заговоре пришел на заседание своей партии. Однопартийцы встречали «султана» аплодисментами.

Напомним, заговоры за каждым углом мерещатся Эрдогану после 2016 года, когда он спровоцировал преждевременное выступление светски настроенных военных-кемалистов, явно уже готовивших бунт против проводимой тогда еще премьером Эрдоганом политики ползучей клерикализации Турции и отхода от принципов отца-основателя современной Турецкой Республики Мустафы Кемаля.

По стране тогда прокатилась волна арестов и даже избиений военных организованными сторонниками партии Эрдогана. Жестко расправившись с военной и штатской оппозицией Эрдоган тогда провел масштабную чистку в генералитете, судейском корпусе, государственных СМИ, университетах. Позиции кемалистов из оппозиционной Эрдогану Народно-республиканской партии были сильно подорваны.

Формально произошедшее тогда было названо «попыткой переворота», в котором власти обвинили живущего за границей мусульманского проповедника и основателя сети образовательных учреждений Фетхуллаха Гюлена, обьъявленного в Турции вне закона.

В последние годы популярность Эрдогана и его партии в крупных городах Турции заметно падает, а последние местные выборы в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире и ряде других мегаполисов однопартийцы Эрдогана проиграли.