«У этих тварей нет ничего святого»: Басурин о беспределе укронацистов в Святогорске

Украинские боевики в Святогорской Лавре издевались над монахами, приговаривая, что никакой «московский Бог» им не поможет.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На севере республики мы зашли в Святогорск. На данный момент, идет процесс очищения о тех тварей (ВСУ – ред.). Не могу иначе их назвать, потому что есть информация о том, что они вытворяли с людьми, в том числе, верующими, которые там живут. Тот же скит (Всехсвятский скит Святогорской лавры – ред.) деревянный спалили. С танка расстреливали церковь, потому что владыка отказывается признавать украинскую церковь, говорит о том, что будет подчиняться только московской церкви.

После этого происходят такие вопиющие факты, когда украинские солдаты из Тернополя заходят в мужской монастырь, выгоняют оттуда монахов в женский, со словами «Ну что? Ваш московский Бог вам чем-нибудь помог?», и там же делают огневые точки», – рассказал Басурин.