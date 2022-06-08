«У этих тварей нет ничего святого»: Басурин о беспределе укронацистов в Святогорске

08.06.2022  08:52 (Мск), Донецк
Владимир Гладков.  
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ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украинские боевики в Святогорской Лавре издевались над монахами, приговаривая, что никакой «московский Бог» им не поможет.

Об этом в эфире «Первого канала» рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские боевики в Святогорской Лавре издевались над монахами, приговаривая, что никакой «московский Бог» им...

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«На севере республики мы зашли в Святогорск. На данный момент, идет процесс очищения о тех тварей (ВСУ – ред.). Не могу иначе их назвать, потому что есть информация о том, что они вытворяли с людьми, в том числе, верующими, которые там живут. Тот же скит (Всехсвятский скит Святогорской лавры – ред.) деревянный спалили. С танка расстреливали церковь, потому что владыка отказывается признавать украинскую церковь, говорит о том, что будет подчиняться только московской церкви.

После этого происходят такие вопиющие факты, когда украинские солдаты из Тернополя заходят в мужской монастырь, выгоняют оттуда монахов в женский, со словами «Ну что? Ваш московский Бог вам чем-нибудь помог?», и там же делают огневые точки», – рассказал Басурин.

Полковник отмечает, что на территории города украинские каратели реализовывали мариупольскую тактику – «живого щита» при обороне и «выжженной земли» при спешном отступлении.

«По данным, которые мне дали в самом монастыре (Свято-Успенской Святогорской Лавре – ред.), на этой территории (укрывалось от нацистов – ред.) порядка 200 гражданских, большое количество детей, которых церковь приняла к себе и пытается им помочь выжить в той ситуации, в которой они находятся. Сам по себе, городишко небольшой, около 15 тыс. человек население, осталось же… Если будет одна тысяча – уже хорошо. «Воины света» Западной Украины все грабят, все забирают. Не знаю, может быть, на тот свет решили все забрать», – добавил Басурин.

Напомним, вчера, 7 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении Святогорска в ДНР. Свидетельства местных жителей и монахов подтверждают умышленный поджог украинскими нацистами 5 июня деревянного скита Всех Святых Земли Русской, отметило Минобороны РФ.

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