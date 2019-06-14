У Епифания назвали незаконным Собор, планируемый Филаретом

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Собор, который планирует провести почетный патриарх Филарет не может считаться поместным православным собором, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил один из лидеров ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

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“Никаких полномочий или оснований созвать любой собор почетный патриарх Филарет не имеет, если собрание будет собрано, то оно ни в коем случае не может считаться поместным собором. Также, оно не будет иметь никаких практических последствий (для ПЦУ – ред.), кроме того , что это будет очередной информационный повод “, – сказал Евстратий.

Евстратий, считает, что собор это не собрание прихожан одного храма или нескольких священников и их сторонников.

“Собор согласно церковным правилам и уставу это собрание, представляющее епархии, где участвуют епархиальный архиерей, представители духовенства, мирян, монастырей, духовных учебных заведений. С того как прошел так называемый “Форум украинской интеллигенции”, мы видим, что никакой поддержки этой идеи нет. Поэтому назвать собрание нескольких людей, поместным собором нельзя”, – отметил архиепископ.

Кроме того, архиепископ ПЦУ, отмечает, что в целом Православная церковь Украины не поддерживает идею созвать собор для сохранения Киевского патриархата.

Напомним, 20 июня Филарет созывает собор для возрождения Киевского патриархата во главе с самим собой. Также Филарет планирует отказаться от томоса из Константинополя.

Представители украинской интеллигенции, которые приняли участие в работе организованного в поддержку Филарета форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский патриархат! За Украину!», заявили, что ПЦУ нельзя даже назвать украинской Церковью. Текст их обращения «к верующему украинскому народу» опубликовали на официальном сайте УПЦ КП.

В документе подчеркнули также, что против УПЦ КП выступает не только «промосковская “пятая колонна”», но и «нашлись свои “земляки” – недальновидные общественные и политические деятели даже национально-патриотического и демократического направления».

«Сегодня из-за властных манипуляций в церковной жизни и новейших атеистических экспериментов над УПЦ Киевского Патриархата автокефальное движение в Украине фактически разрушено. Новосозданное церковное образование под названием ПЦУ даже лишено права называться Церковью УКРАИНСКОЙ! Нас заставляют закрыть церковные ворота перед украинцами диаспоры и отказаться от сакрального наследия Руси-Украины!», – отметили составители обращения.

И добавили, что «бесчинства в украинской церковной жизни» не удалось преодолеть, хотя бывшему Президенту Украины Петру Порошенко «73% избирателей указали на “политические двери”». Однако украинская интеллигенция не держит зла на разрушителей автокефалии.

«Наблюдая за тем, какое глумление совершают над Украинской Церковью и Киевским Патриархатом “правнуки погані” (Тарас Шевченко), мы можем только вспомнить слова Христа: “Отче, прости им, потому что они не ведают, что творят!” (Лк.23, 34)», – заявили ее представители в тексте своего обращения.

По словам участников форума, масс-медиа развернули целую кампанию против главы УПЦ КП Филарета Денисенко, «который едва ли не единственный поднял свой голос в защиту Родной Церкви и Киевского Патриархата».

Сама же УПЦ КП названа в документе «духовной основой Украинской Государственности и оберегом от нового духовного порабощения украинцев».