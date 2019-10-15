У Епифания считают, что греки признали их автокефалию

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Созданная в декабре минувшего года непризнанная Православная церковь Украины считает, что признание ее автокефального статуса на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

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“Как я и предполагал, российская сторона пытается “информационно смягчить” последствия для себя решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции… Сейчас начались спекуляции вокруг того, что процедурно на Соборе не происходило голосования, а следовательно якобы “решение не было принято”, – написал Зоря.

По его словам, именно такой порядок был избран сознательно.

“Поскольку в выводах синодальных комитетов, на которые опирается в дальнейшем Постоянный Синод и Собор Иерархов, указано, что право всеправославного провозглашения автокефалии является правом Вселенского Патриарха. Поэтому проведение голосования по этому поводу в другой Поместной Церкви поставило бы под сомнение такое право, а следовательно – все автокефалии, провозглашенные Вселенским Патриархатом, включая автокефалию самой Церкви Греции”, – пишет он.

“Проще говоря, это выглядело бы так же неестественно, если бы после избрания Предстоятеля в какой Поместной Церкви – в другой Поместной Церкви голосованием определялись бы, воспринимать ли это избрание”, – считает Зоря.

Также он заявил, что Собор специально выбрал комитет во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) для публичного представления позиции. “Итак сделанные им после Собора заявления о признании автокефалии Украинской церкви – не просто мнение отдельного иерарха (как мысли тех, кто не хотел поддержать соборное решение и на чьи заявления сейчас пытается в своей пропаганде опираться московская сторона). Митрополитом Иерофеем было объявлено официальную позицию Собора, а следовательно – позицию Церкви Греции”, – отметил Зоря.

Напомним, Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию непризнанной пока что другими православными Церквями Православной церкви Украины. Вместе с тем, сама Элладская Церковь не приняла какого-либо акта о признании автокефалии ПЦУ.