У Епифания заявили о таинственных препаратах, которые подкосили здоровье Филарета

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава УПЦ КП Филарет начал резко терять трудоспособность после приема препаратов, которые он по рекомендации врачей стал принимать накануне «объединительного Собора» 14 декабря минувшего года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию обнародовали в телеграм-канале близкого к канонической УПЦ митрополита Онуфрия Союза Православных Журналистов.

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«Епископ ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что осенью прошлого года, «когда очень важно было сохранить единство Киевского патриархата», у Филарета были обнаружены определенные лекарственные препараты, прием которых крайне негативно отразился на состоянии здоровья «патриарха». По его словам, в период, предшествующий проведению «объединительного Собора», «мощные силы работали на разрушение этого единства, направляя свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля», говорится в сообщении, цитирующем интервью пресс-секретаря Киевской митрополии ПЦУ Евстратия Зори киевскому агентству Укринформ.

По словам Зори, именно в это время здоровье Филарета резко ухудшилось. Озаботившись состоянием патриарха, Зоря обнаружил у него новый препарат, который Филарету посоветовали врачи.

«На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель здесь, в Укринформе, проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты… Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму», – сообщил он.

При этом Зоря уточнил, что сам он никогда не контролировал то, какие препараты принимает Филарет.

«К медицинской части я никогда не имел никакого отношения. У патриарха есть его племянница, которая по специальности – врач. Есть врачи, которые сопровождают его многие годы», – добавил он.

Очевидно, такие откровения одного из лидеров ПЦУ стали своеобразным ответом на недавнее интервью Филарета близкому к оппозиционной платформе “За життя” ресурсу Страна. юа, в котором Филарет сравнил главу ПЦУ Епифания с Иудой.

“Почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом, после этого всего, пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников”, – сказал Филарет, отвечая на вопрос о том, почему от негоушли и вступили с ним в конфликт его ученики – Епифаний и Евстратий Зоря.