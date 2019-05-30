У европейцев давно аллергия на слово «Украина» – Пушков

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский как шоумен, пытающийся стать политиком – фигура непостоянная, поэтому его заявления меняются ежедневно.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Зеленский – это шоумен, прежде всего. И вот сейчас он научится, может быть, я в этом не уверен, быть прежде всего, не шоуменом. А политиком. Он ещё пока даже не политик, потому что, когда человек один день говорит, что мы сейчас проведём референдум по тому, надо ли вести переговоры с Россией, хорошо, это экзотический какой-то такой ход, но, допустим, он хочет снять с себя ответственность перед радикалами, крайне правыми и сказать, что: «Вот, народ Украины хочет переговоров». Ну допустим. На следующий день он говорит, что не будет переговоров. Потом он говорит, что это не референдум, а опрос. То есть, всё зыбко, всё, кроме вот этих шоуменских демонстраций, всё зыбко», – отметил Пушков.

Также сенатор добавил, что украинская тема в Европе уже давно пропала с повестки ввиду постоянно портящейся репутации «незалежной» в глазах Запада.

«Общественное мнение Европы уже давно не интересуется Украиной, то есть если говорить о том, что в Соединённых Штатах ещё до недавнего времени это как-то фигурировало в дискуссиях, на телевидении, в прессе, а сейчас уходит на второй план, то в Европе я это заметил уже года два-три назад, во Франции, во всяком случае, слово «Украина» вызывает такое, знаете, отторжение, смешанное с непониманием, я бы так сказал: «Слушайте, давайте не будем говорить про Украину», – отторжение, потому что она вечно просит денег, она вечно что-то клянчит, к ним приезжает Порошенко.

Я знаю, что французские парламентарии имели большие психологические проблемы: как встречаться со спикером Парубием, потому что он был одним из основателей Социал-националистической партии Украины, правда не Национал-социалистической, как у Гитлера, но социал-националистической, что, в общем-то, одно и то же. В общем, они с ним встретились, при закрытых дверях, пресса об этом не очень писала, кто-то там говорил, что нельзя с ним встречаться, потому что он нацист. То есть, у них Украина вызывает, у французов, такое чувство, что не хочется этим заниматься, потому что там вязко, непонятно, коррупция, нацисты, с факелами кто-то ходит – в общем, ну её дьяволу, пусть там американцы ей занимаются.

Вот, у меня сложилось такое ощущение. В Италии никто даже не знает, где она находится, эта Украина, потому что Италия интересуется сама собой и бизнесом. Вот, собственно, два интереса у итальянцев. Россия – да, это огромный оборот, они очень много теряют от санкций, которые Евросоюз применил по отношению к России и от наших контрсанкций. Российская тема там обсуждается, украинская тема в Италии вообще отсутствует. В Англии – Брексит, всё, какая Украина?

Единственное, где – это Германия, потому что, всё-таки, Германия исторически интересовалась Украиной. Ещё во времена кайзера она считала, что Украина – это её жизненное пространство, это не только Гитлер придумал. Там – да, вот там пресса вот эту тему постоянно поддерживает, украинскую.

Но даже там уже начали говорить о том, что Украина не оправдывает ожидания, что она не превращается быстро в демократию, что там процветает коррупция, что Порошенко много чего наделал неправильно.

Поэтому в Европе, на мой взгляд, отношение к Украине гораздо более скептическое, даже чем в Соединённых Штатах», – рассказал Пушков.