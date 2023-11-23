У Европы и Украины осталась последняя возможность договориться с Россией – полковник Макгрегор

У Украины есть последняя возможность договориться с Россией, а у Европы – спасти своё политическое будущее. В следующем году будет уже поздно – ВС РФ перейдут в наступление и займут Харьков, Запорожье, Одессу и дойдут до Приднестровья.

Об этом в эфире видеоблога «Shorty BOY» заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это последняя возможность, которая есть у Киева договориться о прекращении конфликта. Не думаю, что Москва ожидает, что это произойдет. Вместе с нашими друзьями в Лондоне мы довольно ясно дали понять, что не собираемся поддерживать какие-либо урегулирования путем переговоров. Поэтому, я думаю, что они сделают паузу до августа, когда начнут крупное наступление, которое, вероятно, приведет их к реке Днепр на юге, недалеко от Запорожья. Из Запорожья – в Одессу, и в конечно счете – в Приднестровье. И я думаю, нам стоит ожидать, что они захватят Харьков на севере. Вот и все. Это районы, где традиционно говорят по-русски, районы, которые всегда были частью России. Именно эти районы обеспечивают Украине около 90% ее ВВП…», – отметил он.

«Мы должны достичь соглашения с Россией. Действительно, нам нужно заключить мир с Россией, нужно провести новую черту, необходимо признать территориальную реальность. Мы не хотим этого делать, но, как сказал Шарль де Голль, есть две вещи, о которых нужно помнить каждому жителю Европы: во-первых, США живут не в Европе, во-вторых, Великобритания – это остров. Другими словами, Европе придется искать свой собственный путь вперед», – заявил Макгрегор.