У Европы нет армии, чтобы драться с Россией – бежавший в Германию либерал

Константин Серпилин.  
26.03.2023 22:53
  (Мск) , Рига
Просмотров: 304
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Европейские государства в военном плане ничего не могут противопоставить России, потому что все европейские армии слабее сегодняшних ВСУ.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил уехавший 0в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские государства в военном плане ничего не могут противопоставить России, потому что все европейские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Путин думал, что он уже так сильно поставил Европу в зависимость, и что он не получит должного отпора, напав на Украину. Если говорить о глобальном взгляде, то это лишь часть проблемы.

Потому что в чём мог заключаться отпор Европы? Допустим даже Европа и не согласилась с российской агрессией, а что она могла сделать? Ничего. У Европы нет армии. Ни у какой Европы нет армии.

Совокупная военная мощь Европы, не знаю, соответствует ли сегодняшней военной мощи Украины, или нет. Поэтому говорить о Европе как о серьёзном собеседнике в вопросе «разрешаешь ли ты мне напасть на Украину» – бессмысленно. Тот, кто мог быть собеседником по этому вопросу – это США», – сказал Кох.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть