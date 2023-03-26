У Европы нет армии, чтобы драться с Россией – бежавший в Германию либерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские государства в военном плане ничего не могут противопоставить России, потому что все европейские армии слабее сегодняшних ВСУ.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил уехавший 0в Германию бывший российский оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Путин думал, что он уже так сильно поставил Европу в зависимость, и что он не получит должного отпора, напав на Украину. Если говорить о глобальном взгляде, то это лишь часть проблемы. Потому что в чём мог заключаться отпор Европы? Допустим даже Европа и не согласилась с российской агрессией, а что она могла сделать? Ничего. У Европы нет армии. Ни у какой Европы нет армии. Совокупная военная мощь Европы, не знаю, соответствует ли сегодняшней военной мощи Украины, или нет. Поэтому говорить о Европе как о серьёзном собеседнике в вопросе «разрешаешь ли ты мне напасть на Украину» – бессмысленно. Тот, кто мог быть собеседником по этому вопросу – это США», – сказал Кох.