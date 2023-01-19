У Европы нет оружия для Украины – председатель Европарламента

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Поскольку много десятилетий страны Европы почти не тратились на содержание своих армий, теперь им нечего поставить Украине.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много-много лет члены ЕС тратили на оборонку меньше, чем два процента бюджета. И поскольку они так мало тратили, теперь у них нет военного оборудования, которым они могут поделиться с Украиной», – сказала председатель.

Тем не менее, Метсола подчеркнула, что теперь страны Европы вынуждены вкладывать больше средств в вооружение и армию.

«Скажу, кто поставляет и откуда. Греция и Хорватия объединились и купили одинаковое оборудование, чтобы потом передать Украине, а часть взять себе, на усиление своей оборонки. То есть, это был большой скачок. Десятилетиями мы смотрели в сторону, потому что нам так было комфортно», – резюмировала она.