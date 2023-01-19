У Европы нет оружия для Украины – председатель Европарламента

Вадим Москаленко.  
19.01.2023 19:57
  (Мск) , Давос
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Поскольку много десятилетий страны Европы почти не тратились на содержание своих армий, теперь им нечего поставить Украине.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку много десятилетий страны Европы почти не тратились на содержание своих армий, теперь им...

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«Много-много лет члены ЕС тратили на оборонку меньше, чем два процента бюджета. И поскольку они так мало тратили, теперь у них нет военного оборудования, которым они могут поделиться с Украиной», – сказала председатель.

Тем не менее, Метсола подчеркнула, что теперь страны Европы вынуждены вкладывать больше средств в вооружение и армию.

«Скажу, кто поставляет и откуда. Греция и Хорватия объединились и купили одинаковое оборудование, чтобы потом передать Украине, а часть взять себе, на усиление своей оборонки.

То есть, это был большой скачок. Десятилетиями мы смотрели в сторону, потому что нам так было комфортно», – резюмировала она.

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