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У европейских стран НАТО нет такого экспедиционного корпуса, который мог бы воевать с российской армией.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стармер дал задание генштабам: «мы вводим свои войска в качестве миротворцев на Украину». И Макрон то же самое, дал своему генштабу задание: «Подготовьте план, будем водить». А потом замолкли. Кто-то задумался, почему вдруг замолкли? Как-то сразу раз, и замолкли. А потому что посчитали, военные пришли и сказали: так и так, для того чтобы это сделать, необходимо то-то, то-то, а у нас нет того экспедиционного корпуса, который может выполнять задачи в рамках большой войны», – сказал Стариков.