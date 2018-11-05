У Филарета говорят, что шефу никто не запретил бороться за пост главы “церкви” Порошенко-Варфоломея

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Никакого запрета на участие главы неканонического “киевского патриархата” Филарета в выборах главы создаваемой Порошенко, Фанаром и Госдепом США новой Украинской православной церкви со стороны Константинополя или с какой-либо стороны “нет и не может быть”.

Об этом в ответ на заявление представителя канонической УПЦ, митрополита Антония сообщил пресс- екретарь “киевского патриархата” Евстратий Зоря, назвав заявление УПЦ «очередным московским информационным вбросом», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Явная цель — усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению», — отметил Зоря.

Он добавил, что процесс подготовки к объединительному “собору” раскольников продолжается.

«Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться — личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с какой-либо стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели — лучшего будущего Церкви в Украине», — отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на соборе.

«Так что все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей. Как предстоятель Киевского Патриархата, Святейший Филарет всегда принимал и принимает во внимание различные рекомендации, мнения и точки зрения, анализирует их и принимает решение в соответствии с благом для Церкви. Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям — вот и сеет сомнения, распространяет слухи», — добавил Зоря.