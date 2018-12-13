У Филарета настроены выкручивать руки Варфоломею до конца

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Непризнанная УПЦ Киевского Патриархата примет участие в Объединительном соборе 15 декабря в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, а не одних лишь архиереев как на том настаивает Константинополь, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое решение было принято в четверг на заседании Архиерейского Собора УПЦ КП, сообщает пресс-центр “Киевской Патриархии”.

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“13 декабря 2018 года в Патриаршей резиденции в Киеве под председательством Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ Киевского Патриархата. Собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному собору, который 15 декабря 2018 года созывается в Святой Софии Киевской. Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея”, – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщал “ПолитНавигатор”, УПЦ КП уже определились со своим собственным кандидатом в патриархи создаваемой Церкви, а это значит, что они не будут поддерживать никого из продавливаемых Варфоломеем зарубежных “варягов”.

5 декабря Петр Порошенко сообщил, что “собор” состоится 15 декабря в Святой Софии.