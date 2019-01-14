У Филарета обьяснили, почему продолжают называть его “патриархом”

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бессменный глава неканонического “Киевского патриархата” Филарет и сегодня носит титул “Почетный Патриарх”, поскольку благодаря его труду “удалось сохранять существование УПЦ КП и, в конце концов, возродить Православную Церковь Украины”.

Об этом сообщила пресс-служба новосозданной “Православной церкви Украины”, находящейся в подчинении у Константинопольской патриархии.

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“Патриарх Филарет носит заслуженный им титул “Почетный Патриарх”. Но за богослужением или при разговоре употребляем Патриарх Филарет. Делаем это с нашего большого уважения за его труды, без которых не было бы многомиллионной паствы и духовенства УПЦ КП, что вместе с УАПЦ стали тем фундаментом, на котором возродили Украинскую Церковь”, – пояснили в ПЦУ.

В пресс-службе церкви уточнили, что “бывшим митрополитом” Филаретом, как правило, “титулуют” в РПЦ и это, по их мнению, некорректно.

Относительно митрополита Макария, то его официальный титул сейчас – митрополит Галицкий Макарий.

Ранее сообщалось, что глава непризнанной УАПЦ митрополит Макарий и глава непризнанной УПЦ КП Филарет не присутствовали на вручении томоса в Константинополе. Причиной их отсутствия в одной из епархий УАПЦ назвали то, что Филарет отказывается принять сан митрополита, а хочет оставаться патриархом.

6 января патриарх Варфоломей предоставил новосозданной митрополии Константинополя на Украине томос. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель “ПЦУ” митрополит Епифаний в патриаршем храме святых Георгия Победоносца.