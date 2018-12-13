У Филарета уже знают, когда ждать томос
Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине Вселенский патриарх в Константинополе вручит 6 января 2019 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом заявил руководитель информационного отдела непризнанной УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), передает BBC Украина.
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“Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января”, – сказал архиепископ-филаретовец.
По его словам, 6 января в Константинополе “должна быть отслужена божественная литургия, совместная служба Вселенского патриарха и предстоятеля (Украинской церкви – Ред), и после этого ему будет вручен Томос”.
Метки: Евстратий Зоря, томос, УПЦ КП
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