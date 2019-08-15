У Филатова сдали нервы: на обвинения в растрате бюджетных средств он ответил матом

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Городской голова Днепропетровска и бывший соратник Игоря Коломойсого Борис Филатов вступил в матерную перепалку в соцсети с известным журналистом-расследователем Александром Дубинским, избранным в парламент от партии “Слуга народа”.

Цитируя сообщение прокуратуры Днепропетровской области, Дубинский обвиняет Филатова в присвоении средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепропетровске. В ответ Филатов отвечает матом: “Жопа, ты п**ди, п**ди. Я подожду. Если ты, обсос, отпустил бороду, это не значит, что ты стал мужчиной и человеком. А я подожду”.

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Скриншот переписки опубликовала в соцсети киевская адвокатесса Татьяна Монтян, чья репутация не менее скандальна, а манера ведения дискуссий в соцсетях с помощью матерных выражений не менее известна.

“Высокие, высокие отношения! Сожрите друг друга, в***лядки Каломойши!”, – пишет Монтян.

Как утверждает телеграм-канал “Легитимный”, мэр Днепропетровска Борис Филатов проводит встречи с западными лоббистами на тему “международной крыши” и возможности остаться на посту мэра.

“Говорят с этим ему помогают люди Виталия Кличко. Борис Филатов увидел, как “западные лоббисты” помогли Виталию Кличко остаться пока у “руля” в столице, что поехал сейчас сам на встречи. Что они оба предлагают западным лоббистам кроме денег, пока неизвестно”, – утверждает телеграм-канал.

Напомним, как ранее сообщал ПолитНавигатор, бизнесмен Игорь Коломойский усиленно “копает” под Филатова с целью сместить его с должности городского головы Днепропетровска. С этой целью в СМИ раскручивается некрасивая коррупционная история с недостроенным мостом через Днепр, из-за которой президент Владимир Зеленский заключил с Филатовым пари – если мост не достроят к сентябрю, Филатов подает заявление об отставке.