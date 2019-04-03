У Галицкой народной республики появился свой вождь

03.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Прошедший первый тур выборов показал, что действующий президент Украины может рассчитывать только на то, чтобы руководить Западной Украиной.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, виноваты в этом политтехнологи Порошенко, которые в его предвыборной повестке сформировали такие тезисы, которые поддерживают лишь в части Западной Украины.

«Это проблема не только Юли, но и Порошенко – они оба стали региональными кандидатами. Не всеукраинскими. В отличие от Зеленского, который стал всеукраинским кандидатом, оба стали региональными кандидатами. Порошенко – галицийский, Тимошенко – кандидат центральной Украины… Его [Порошенко] политтехнологи загнали в очень узкую и, по сути, маргинальную галицийскую нишу.

То есть с таким набором тезисов он может стать президентом Галицкой народной республики, но не всей Украины сегодня. Загнав его в такую очень узкую нишу, они его обрекли на это поражение», – заявил Бортник.