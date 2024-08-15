«У гарнизона в Покровске много злых вопросов о целесообразности атаки на Курск» – киевский эксперт

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ВСУшники, обороняющие Красноармейск (Покровск), находятся в катастрофическом положении и недоумевают, почему такие силы, какие нашли для броска на Курск, не отправляют им на помощь.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потеря Покровска может иметь очень тяжёлые последствия не только в военном, но и в экономическом отношении…Потеряв эти последние шахты, украинскую металлургию можно останавливать… Мы же забываем о том, чем обернулась потеря Мариуполя – Мариуполь давал четверть валютных поступлений в страну. А Покровск может оказаться контрольным выстрелом в украинскую металлургию. Последнее что там – Криворожсталь, Каметсталь – банально могут остановиться. И военные задают резонный вопрос. Если у нас оказались такие хорошо подготовленные и действительно оснащённые бригады, построенные по принципу разведывательно-ударных бригад с системами РЭБ, с беспилотниками в достаточном количестве, на хорошей технике, отлично экипированные бойцы. Почему, собственно, они не подпёрли оборону на Покровском направлении, где действительно ситуация очень-очень плохая?», – рассказал Золотарёв.

«18 километров от Покровска – это расстояние, на которое может доставать ствольная артиллерия. А когда противник приближается на дистанцию огня артиллерии, ну, мы помним с Бахмутом ситуацию», – заключил эксперт.