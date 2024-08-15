«У гарнизона в Покровске много злых вопросов о целесообразности атаки на Курск» – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


ВСУшники, обороняющие Красноармейск (Покровск), находятся в катастрофическом положении и недоумевают, почему такие силы, какие нашли для броска на Курск, не отправляют им на помощь.

Об этом на канале «PolitБюро» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУшники, обороняющие Красноармейск (Покровск), находятся в катастрофическом положении и недоумевают, почему такие силы, какие...

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«Потеря Покровска может иметь очень тяжёлые последствия не только в военном, но и в экономическом отношении…Потеряв эти последние шахты, украинскую металлургию можно останавливать… Мы же забываем о том, чем обернулась потеря Мариуполя – Мариуполь давал четверть валютных поступлений в страну.

А Покровск может оказаться контрольным выстрелом в украинскую металлургию. Последнее что там – Криворожсталь, Каметсталь – банально могут остановиться.

И военные задают резонный вопрос. Если у нас оказались такие хорошо подготовленные и действительно оснащённые бригады, построенные по принципу разведывательно-ударных бригад с системами РЭБ, с беспилотниками в достаточном количестве, на хорошей технике, отлично экипированные бойцы. Почему, собственно, они не подпёрли оборону на Покровском направлении, где действительно ситуация очень-очень плохая?», – рассказал Золотарёв.

«18 километров от Покровска – это расстояние, на которое может доставать ствольная артиллерия. А когда противник приближается на дистанцию огня артиллерии, ну, мы помним с Бахмутом ситуацию», – заключил эксперт.

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