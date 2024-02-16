У Германии и Японии не получится проникнуть в Совбез ООН – Лавров

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Совет безопасности ООН должен расширяться и включить в себя быстро развивающиеся страны Глобального Востока и Юга – но не новых представителей НАТО.

Об этом в ходе научной конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ситуация на мировой арене меняется, возвышаются экономические гиганты – Китай, Индия, Бразилия. В Африке идут движения в пользу отказа от рудиментов колониальной политики. И конечно, нужно обеспечить приём в Совет безопасности представителей развивающегося мира. Мы публично сказали, что поддерживаем Индию и Бразилию в качестве претендентов на постоянное членство в Совете безопасности. При понимании, что вместе с этим будет обеспечено дополнительное присутствие Африки. Мы предупредили наших индийских и бразильских друзей, и объясняем на каждом шагу, что для нас неприемлемо пополнение Совета безопасности каким бы то ни было новым представителем Запада. Сейчас из 15 членов в Совбезе 6 представляют Запад, иногда ещё и Япония добавляется. Поэтому дополнительные места для западной группы – это будет лишь углубление несправедливости», – сказал Лавров.

«И когда Германия и Япония претендуют на то, чтобы вместе с Индией и Бразилией проникнуть в Совбез – у них это не получится. Во-первых, чисто арифметически это непропорционально. А по существу – назовите мне хоть один вопрос в международной политике, по которому Германия и Япония имели бы свою позицию. Ни одного. Они все построены Западом. Вообще, звучали здравые мысли – может быть, одно место оставить в Совете безопасности для коллективного Запада и для НАТО?», – добавил министр.