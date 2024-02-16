У Германии и Японии не получится проникнуть в Совбез ООН – Лавров

Владимир Гладков.  
16.02.2024 18:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 372
 
Восток, Германия, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Япония


Совет безопасности ООН должен расширяться и включить в себя быстро развивающиеся страны Глобального Востока и Юга – но не новых представителей НАТО.

Об этом в ходе научной конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет безопасности ООН должен расширяться и включить в себя быстро развивающиеся страны Глобального Востока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Сейчас ситуация на мировой арене меняется, возвышаются экономические гиганты – Китай, Индия, Бразилия. В Африке идут движения в пользу отказа от рудиментов колониальной политики. И конечно, нужно обеспечить приём в Совет безопасности представителей развивающегося мира.

Мы публично сказали, что поддерживаем Индию и Бразилию в качестве претендентов на постоянное членство в Совете безопасности. При понимании, что вместе с этим будет обеспечено дополнительное присутствие Африки.

Мы предупредили наших индийских и бразильских друзей, и объясняем на каждом шагу, что для нас неприемлемо пополнение Совета безопасности каким бы то ни было новым представителем Запада. Сейчас из 15 членов в Совбезе 6 представляют Запад, иногда ещё и Япония добавляется. Поэтому дополнительные места для западной группы – это будет лишь углубление несправедливости», – сказал Лавров.

«И когда Германия и Япония претендуют на то, чтобы вместе с Индией и Бразилией проникнуть в Совбез – у них это не получится. Во-первых, чисто арифметически это непропорционально.

А по существу – назовите мне хоть один вопрос в международной политике, по которому Германия и Япония имели бы свою позицию. Ни одного. Они все построены Западом.

Вообще, звучали здравые мысли – может быть, одно место оставить в Совете безопасности для коллективного Запада и для НАТО?», – добавил министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть