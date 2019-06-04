У главы Еврокомиссии на Украине появился новый друг – лучше старого
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии.
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«У меня есть новый друг», — сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петру Порошенко.
«Новый друг лучше старого», — заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
Встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.
Как сообщал ПолитНавигатор, в середине мая в Администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встречи в Брюсселе и даже расплакался. Также Порошенко наградил Юнкера орденом.
4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель. Он планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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